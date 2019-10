EDP faz parceria com Benfica: terá 20 postos de carregamento elétrico na Luz e no Seixal

© Carlos Manuel Martins

A EDP fez uma parceria com o Benfica que passa pela instalação de 20 postos de carregamento elétricos nas instalações do clube, tanto no estádio da Luz, como na academia do Seixal. O anúncio foi feito por Vera Pinto Pereira, CEO da EDP Comercial, esta manhã no primeiro de quatro dias da PortugalMobiSummit, evento organizado pela Global MediaGroupe EDP, em parceria com a Via Verde, a Fidelidade, o CEiiA e a Câmara Municipal de Cascais, que se realiza na NovaSchoolofBusiness &Economics, em Carcavelos.

Estima-se, afirmou a responsável, que, em 2030, cerca de 35 milhões de veículos elétricos percorrerão as ruas da Europa e que, em 2050, 5% da eletricidade produzida no mundo será gerada por painéis solares instalados em casas particulares e nas nossas empresas. "A EDP também quer responder a este desafio e está determinada em liderar a transição energética. Temos apenas 10 anos", lembrou Vera Pinto Pereira, estabelecendo as metas da empresa para 2030: 90% da energia produzida será renovável; reduzir em 90% as emissões específicas, em comparação com os níveis de 2005, cortar a utilização de carvão para produzir energia e potenciar o valor do novo consumidor de energia.

Vera Pinto Pereira salintou ainda que, ao nível da mobilidade, estima-se que em 2019 a venda de veículos elétricos de passageiros represente 3% do total de vendas no mundo e que, em 2030, este número dispare para 30%.

"Portugal já assume uma posição relevante na Europa em 2019 - somos o quarto país com maior percentagem de vendas de veículos elétricos (na ordem dos cinco por cento)", destacou.

"Em 2020, espera-se que 90% dos carregamentos na UE seja feito em casa ou no trabalho. Algo que se estima que irá mudar materialmente em 2030, baixando para menos de 50%", indicou. Vera Pinto Pereira lembrou que atualmente já existe um "perfil de consumo completamente diferente", quer em termos de local de abastecimento, quer em termos de quantidade de abastecimento.

Segundo a CEO da EDP Comercial, atualmente, os veículos elétricos representam quase 2% dos serviços de mobilidade partilhada edentro de 20 anos esse número terá disarado para 80% dessa frota. "Esperamos que quase 40% dos quilómetros percorridos por serviços partilhados sejam veículos autónomos", disse.

A EDP Comercial pretende ter, até final de 2020, 300 postos de carregamento elétrico públicos e 750 privados. A responsável assumiu que a EDP "quer ser empresa relevante no ecossistema da mobilidade". "Não queremos ficar por aqui. Questionamo-nos como devemos continuar em alta rotação", disse.

"Hoje é necessário salvar o Planeta!... Acabar com a emissão de gases nocivos e controlar a temperatura terrestre. O tempo não para", acrescentou a responsável, lembrando que "a Eletricidade é uma das respostas da humanidade na procura por um futuro mais verde e sustentável".