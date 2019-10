EDP vai construir projeto eólico nos EUA

© DR

Por Lusa 24 Outubro, 2019 • 18:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis (EDPR) completou um acordo com a Northern Indiana Public Service Company, que prevê a construção de um projeto eólico 'onshore' (em terra) no Estado do Indiana, nos Estados Unidos, foi hoje comunicado ao mercado.

Pub Pub

"A EDPR, através da sua subsidiária EDP Renewables North Amedica, completou um acordo de 'build & transfer' com a Northern Indiana Public Service Company. O acordo prevê o desenvolvimento e construção do projeto eólico 'onshore' Indiana Crossroads Wind Farm (302 MW -- megawatts) da EDPR, localizado no estado do Indiana", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Pub Pub

O início das operações está previsto para 2021, altura em que será completado o acordo.

A empresa liderada por Manso Neto avançou ainda que, com novo contrato, passa a ter assegurado "64% dos cerca 7,0 GW de capacidade 'build-out' prevista para o período de 2019-2022".

Na sessão de hoje da bolsa, a EDP Renováveis perdeu 0,30% para 9,87 euros.