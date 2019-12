EDP vende seis barragens em Portugal a consórcio internacional

© DR

A EDP vendeu seis barragens em Portugal a um consórcio de investidores, formado pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova, por 2,2 mil milhões de euros, foi esta quinta-feira comunicado ao mercado.

"A EDP -- Energias de Portugal, S.A. acordou a venda de um portefólio de seis centrais hídricas em Portugal ao consórcio de investidores formado pela Engie (participação de 40%), Crédit Agricole Assurances (35%) e Mirova - Grupo Natixis (25%), numa transação de 2,2 mil milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento pode ler-se que as seis barragens ficam situadas na bacia hidrográfica do Douro. São "3 centrais de fio de água (Miranda, Bemposta e Picote) com 1,2 GW de capacidade instalada" e "3 centrais de albufeira com bombagem (Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro) com 0,5 GW de capacidade instalada".