Eleição para o Mecanismo Europeu de Estabilidade retomada em setembro

O ministro das Finanças, Fernando Medina, intervém na conferência "O Orçamento do Estado para 2022", organizada pela Ordem dos Economistas, em parceria com o Institute of Public Policy (IPP), e com o apoio do Banco de Portugal, esta manhã na Culturgest em Lisboa, 20 de maio de 2022. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

12 Julho, 2022 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou esta terça-feira que a eleição para o cargo de diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade "não foi concluída", uma vez que nenhuma das candidaturas (Portugal e Luxemburgo) obteve 80% dos votos. O debate vai, assim, ser retomado na reunião formal do Eurogrupo de setembro.

Numa declaração feita depois da reunião do Ecofin, em Bruxelas, Medina sublinhou que a votação comprou o "valor do professor João Leão" e que, apesar do "resultado muito significativo" da candidatura portuguesa, que tem como adversário o ex-ministro das Finanças luxemburguês, nenhum dos países conseguiu obter, para já, os 80% da maioria dos votos dos acionistas do fundo na sua representação.

"Nem Portugal, nem o Luxemburgo chegaram à barreira dos 80%, e por isso, a eleição não foi concluída. Iremos prosseguir o debate no próxima reunião de setembro, a reunião formal do Eurogrupo e Ecofin", disse o ministro das Finanças.

No balanço da reunião de hoje, Fernando Medina sublinhou que a política orçamental na União Europeia tem de ser "prudente", mas, ao mesmo tempo, manter-se "flexível".

O responsável pelas Finanças assinalou que este ano e no próximo "vamos, seguramente, ter que lidar com dois riscos: o da inflação, que é um risco real e já materializado, (...) mas também os riscos de abrandamento das economias, em particular os que possam resultar de decisões mais agressivas dos fluxos de fornecimento de energia à Europa".