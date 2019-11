Em quatro meses, Programa Regressar recebeu 481 candidaturas

© Photo by Beatriz Pérez Moya on Unsplash

O programa de apoio aos emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram regressar a Portugal já recebeu 481 candidaturas desde que foi criado, há quatro meses.

Das candidaturas recebidas, 70% são relativas a pessoas que saíram de Portugal entre 2011 e 2015. Cerca de "45% das candidaturas" tem origem em pessoas com o Ensino Superior e "cerca de 83% dos candidatos têm entre 25 e 44 anos", lê-se num comunicado do ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A maioria vem de territórios como o Reino Unido (19%), França (17%), Suíça (14%), Brasil (8%), Espanha (6%) e Angola (6%). As candidaturas "abrangem um total de 1.025 pessoas, incluindo, além dos 481 candidatos, 544 elementos dos respetivos agregados familiares que regressam" a Portugal.

Esta é uma medida de apoio coordenada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e faz parte do Programa Regressar, que prevê um apoio de quase sete mil euros por emigrante para despesas como viagens e transporte de bens.

Este apoio estende-se, além dos emigrantes que tenham deixado o país até 2015, às familias que queiram voltar a Portugal.