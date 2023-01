Embaixador português em Berlim recebe prémio da Câmara de Comércio e Indústria

Francisco Ribeiro de Menezes © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

O embaixador português em Berlim, Francisco Ribeiro de Menezes, recebeu um prémio da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) pelos melhores resultados no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na promoção da imagem de Portugal.

Segundo o júri do prémio Francisco de Melo e Torres foi atribuído na sequência dos resultados das exportações portuguesas de bens e serviços na Alemanha que, "depois de ultrapassada a fase mais aguda da pandemia da Covid-19, de janeiro a outubro de 2020", se saldou, num novo recorde", subindo 96%".

O embaixador, que anteriormente liderou a diplomacia portuguesa em Espanha, conseguiu ainda um crescimento de 200% do investimento alemão, no mesmo período.

Este crescimento foi registado sobretudo em áreas de ponta como a indústria automóvel (com 7 centros de engenharia criados em Portugal), as energias renováveis e as soluções digitais, avança a CCIP, em comunicado.

"O momento definidor da relação luso-alemã foi a nossa presença, como país convidado, na edição deste ano da Hannover Messe, a mais relevante feira industrial do mundo. Tratou-se da maior ação de promoção económica no exterior, empreendida por Portugal, com cerca de 110 empresas envolvidas", explica o embaixador Francisco Ribeiro de Menezes, citado no mesmo comunicado.

O prémio da CCIP - relativo a 2021 já que no ano passado não foi atribuído devido à pandemia de Covid-19 -- será entregue hoje, no Seminário Diplomático, com a presença da ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock.