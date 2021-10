Emitidos os primeiros 368 vales eficiência para combater a pobreza energética

O programa Vale Eficiência visa combater a pobreza energética © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Por Lusa 10 Outubro, 2021 • 18:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O programa Vale Eficiência recebeu já 4350 candidaturas e emitiu os primeiros 368 vales, com maior número de beneficiários nos distritos do Porto, Lisboa, Braga e Setúbal, anunciou este domingo o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

"O Fundo Ambiental, do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, emitiu os primeiros 368 Vales Eficiência", informou o gabinete do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, numa nota de imprensa.

Operacionalizado pelo Fundo Ambiental, com o apoio da Agência para a Energia (ADENE) e da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o programa Vale Eficiência visa "combater a pobreza energética através da atribuição de um vale, no valor de 1600 euros (com IVA), a famílias beneficiárias da tarifa social de energia para a renovação e melhoria do desempenho energético das suas habitações".

"Até ao momento, foram submetidas 4350 candidaturas a este programa", indicou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Para os beneficiários dos primeiros vales, em que a maioria vive nos distritos do Porto, Lisboa, Braga e Setúbal, o próximo passo para usufruir deste apoio é agora selecionar um dos 102 fornecedores já inscritos na listagem pública do Fundo Ambiental.

"Cada beneficiário pode selecionar um fornecedor para executar as obras de substituição de janelas, instalação de isolamentos térmicos ou de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento, entre outras melhorias previstas na utilização do Vale Eficiência", informou o gabinete do ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Lançado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o programa Vale Eficiência dispõe de "uma dotação total de 162 milhões de euros, distribuídos até 2025 por um total de 100 mil famílias", referiu a tutela.

"Para este ano, está prevista a entrega de 20 mil vales, representando uma verba de 32 milhões de euros", apontou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, acrescentando que a informação sobre o programa Vale Eficiência está disponível no 'site' do Fundo Ambiental.