Empresa estatal chinesa coloca 1,33% do capital da EDP à venda

A sociedade Orise S.A.R.L., detida pelos chineses da CNIC, colocou 1,33% do capital social da EDP à venda, num total de 48.783.722 ações, segundo um comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Orise, entidade totalmente detida pela Kindbright Holdings Corp. Limited, que por sua vez é totalmente detida pela CNIC Co., Ltd. (anteriormente denominada Guoxin International Investment Co., Ltd), comunica que pretende proceder à alienação de 48.783.722 ações representativas de aproximadamente 1,33% do capital social da EDP", avançou a elétrica nacional, na mesma nota.

O comunicado detalha ainda que a empresa "irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das ações através de um processo de accelerated bookbuild [venda acelerada] dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados".

Ainda assim, após a colocação, "a Orise manterá 3.000.000 ações da EDP, sujeitas a um lock-up [retenção] de 30 dias". Na mesma nota, a EDP revela que "os termos finais da colocação serão anunciados após conclusão do processo de accelerated bookbuild, que se antecipa que deverá ocorrer amanhã [quarta-feira] antes da abertura do mercado".

Esta colocação não está aberta ao público em geral, alerta a EDP, realçando que "o preço das ações e o seu rendimento pode tanto baixar como subir, e os investidores podem não receber de volta o valor total investido quando alienarem" os títulos.

No dia 31 de outubro, a CNIC anunciou que tinha reduzido a sua participação na EDP dos 4,34% para os 1,89%.

"No dia 30 de outubro de 2019, a CNIC Co., Ltd. comunicou à EDP, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, que a sua participação na EDP baixou do patamar mínimo de 2% das participações qualificadas a 29 de outubro de 2019, para 1,8898% do capital social e direitos de voto da EDP", lê-se na informação divulgada à CMVM nesse dia.

Segundo a EDP, a CNIC vendeu um total de 4,761 milhões de ações da empresa liderada por António Mexia, passando a deter atualmente 69,100 milhões de ações.