Empresa portuguesa cria app para responder ao crescimento do enoturismo

A Alle Wine, única empresa portuguesa do setor do vinho presente na Web Summit, está a desenvolver uma aplicação móvel para responder à "crescente procura" no enoturismo, facilitando o acesso à informação e à marcação de reservas.

Em entrevista à agência Lusa, o fundador e presidente executivo (CEO) da Alle Wine, António Pé-Curto, explicou que a ideia para desenvolver esta aplicação, que "vai funcionar essencialmente como um agregador de conteúdos e que vai sugerir esses conteúdos de forma personalizada", surgiu quando percebeu que, quem tem interesse em fazer enoturismo em Portugal, não sabe como o fazer.

"[Os turistas] não conhecem bem o que existe", disse. Face a esse desconhecimento, normalmente é feita uma pesquisa na internet, mas depois, segundo António Pé-Curto, apenas se consegue ter acesso a um número de telefone ou a um endereço de e-mail, para os quais é preciso contactar para fazer marcações, o que nem sempre se consegue de forma rápida.

Esta aplicação vai permitir que, quem não planeou a sua viagem, chegue a Portugal e consiga, na mesma plataforma, "descobrir, escolher, marcar e chegar às adegas e produtores de vinho de forma rápida, cómoda e eficaz, ao mesmo tempo que lhe permite fazer a reserva da sua viagem, estadia e escolher os melhores locais para degustação dentro da zona pretendida".

Para tal, a escolha dos parceiros é feita de forma "criteriosa" para garantir, disse, "que quem está do outro lado está disponível para receber pessoas todos os dias e que vai tratá-las da forma como os visitantes estão à espera".

Nesta fase inicial, a empresa conta já com uma série de parceiros, especialmente na zona de Lisboa, e vai começar a fazer projetos-piloto nas regiões do Douro e do Alentejo.

"Na verdade, o que nós fazemos é tecnologia", acrescentou. Essa tecnologia está, segundo a empresa, a servir para aliar uma área do setor primário, a produção de vinho, a outra do setor terciário, o turismo.

"Há cerca de um ano submetemos a ideia a um concurso de empreendedorismo integrado na Rede Europeia de Cidades de Turismo e ganhámos o primeiro prémio desse concurso", disse o CEO da Alle Wine, que conta, atualmente, com uma equipa de seis pessoas.

A aplicação móvel será gratuita e está ainda em fase de finalização, prevendo-se que esteja pronta por volta de fevereiro do próximo ano.

O próximo passo, adiantou António Pé-Curto, é "encontrar parceiros para internacionalizar rapidamente o conceito", dando primazia, numa primeira fase, a localizações como o Brasil, Espanha, França, Itália e, depois, Europa Central.

António Pé-Curto referiu ainda que os recursos humanos na área do enoturismo em Portugal "são escassos".

"Temos muita gente que sabe muito sobre vinhos e muita gente que sabe muito sobre turismo, mas não há nenhum curso [de enoturismo], por exemplo, em Portugal. Eventualmente haverá noutras geografias, mas em Portugal não há cursos específicos desenhados para enoturismo, sendo que é um mercado em crescimento muito acelerado", sublinhou.

A apresentação internacional da Alle Wine aconteceu na terça-feira, na Web Summit, tendo sido também uma das empresas convidadas a subir ao palco na sessão de inauguração oficial da cimeira tecnológica.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento realiza-se em Lisboa, teve início na segunda-feira e termina hoje.