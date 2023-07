Empresários e comerciantes de Lisboa chamados para conhecer regras de circulação na JMJ

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

O plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude ainda está a ser ultimado, mas ao que a TSF apurou junto de fontes ligadas à organização, as autarquias já têm dados suficientes para avançar com microplanos, sobretudo no que se refere às imediações dos locais onde haverá grandes concentrações de pessoas.

Lisboa, por exemplo, já sabe quais as vias que vão estar fechadas, condicionadas ou com algum tipo de restrições dentro da cidade e pode, por isso, avançar algumas achegas aos comerciantes e outros empresários da capital.

É o que vai acontecer já na próxima segunda-feira numa reunião no Cinema São Jorge, revela à TSF o presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, que é um dos convocados.

"Realmente a logística vai ser complicada", antevê desde já, confessando alguma preocupação "com o abastecimento às lojas" porque estão previstas "restrições de acesso".

A reunião de segunda-feira vai contar com a presença de várias entidades ligadas à organização, incluindo a polícia, e uma das dúvidas dos distribuidores está relacionada com as condições de circulação, em especial "se os funcionários e os produtos frescos conseguirão chegar a tempo aos super e hipermercados no período da jornada".

Muitos destes estabelecimentos estão a preparar-se para oferecer "refeições rápidas prontas a levar", o chamado kit peregrino.

"É de fácil levantamento, há retalhistas que têm um QR code próprio para se evitarem as filas e para os peregrinos poderem recolher" o conjunto de alimentos: "Essencialmente fruta, água e sumos, sanduíches ou wraps."

É comida rápida "mas equilibrada, para enfrentar o que serão previsivelmente dias de calor e também o tempo das cerimónias".

Estas ofertas vão estar disponíveis, em particular, em grandes superfícies que sejam mais próximas dos palcos da JMJ e, se houver muita procura, vai ser preciso fazer reposição ao longo do dia.