Empresários em nome individual já podem candidatar-se ao programa APOIAR

João Neves, secretário de Estado adjunto e da Economia © André Rolo / Global Imagens

Os empresários em nome individual e sem contabilidade organizada podem, a partir desta quinta-feira, candidatar-se ao programa APOIAR, de ajuda à perda de rendimentos como consequência da pandemia de Covid-19.

O Governo adianta que o programa recebeu 45 mil candidaturas - 37 mil das quais foram processadas nos últimos dois meses - e foram gastos "cerca de 270 milhões de euros", com mais de 200 milhões entregues.

À TSF, o secretário de Estado adjunto e da Economia, João Neves, garante que os pagamentos, que "respeitam às quebras de faturação que ocorreram ao longo do ano de 2020 face ao que foram as faturações no ano anterior, de 2019", são rápidos e simples.

"Para todos aqueles que tiveram quebras superiores a 25%, apoiaremos 20%" através de um pagamento a fundo perdido, com base "nas declarações por parte dos empresários e verificação por parte da Autoridade Tributária".

Além do APOIAR +SIMPLES, para empresários em nome individual, ​​​​​​​na próxima semana abrem as candidaturas para o apoio às rendas, que permite que as empresas" com atividade "muito reduzida", no caso das que a conseguem manter, "possam ter, quer do lado das rendas, quer do impacto na faturação, uma minimização das condições muito adversas" vividas neste momento.

O apoio às rendas dos estabelecimentos tem a duração de seis meses.