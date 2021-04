Empresas ajudam desempregados a conseguir trabalho na hotelaria após pandemia

Um funcionário prepara uma mesa num restaurante © José Coelho/Lusa

O projeto "Talento+Horeca" quer promover o emprego na hotelaria e na restauração em Portugal e em Espanha. Trata-se de uma plataforma dinamizada por três empresas - a Nestlé, a Randstad e a portuguesa Bugle - que (sem fins comerciais, garantem) pretende ajudar um dos setores mais afetados pela pandemia.

Vítor Peliteiro, diretor de trabalho temporário da Randstad Portugal, explica à TSF que o objetivo é fazer o encontro entre desempregados e empresas. "De um lado, as pessoas que estarão à procura de emprego (...), depois da situação pandémica que ainda estamos a viver, e, por outro lado, as empresas que necessitarão de talento, para que os seus negócios possam, novamente, retomar - e da melhor forma, com as melhores pessoas", refere.

A plataforma vai também ter formação gratuita para os desempregados

"Iremos disponibilizar cerca de 400 módulos formativos e, portanto, é também uma oportunidade paras as pessoas que, nesta altura, estão à procura de emprego poderem complementar as suas competências, para que, quando o setor comece novamente a crescer, estejam melhor preparadas do que estavam no passado", adianta Vítor Peliteiro.

A plataforma "Talento+Horeca" é lançada no próximo sábado. O protocolo entre as três empresas é assinado esta quarta-feira.