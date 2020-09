Empresas com maiores perdas vão voltar a poder suspender contratos de trabalho

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira © LUSA

A revisão que o Governo está a fazer da medida que substitui o lay-off simplificado vai permitir que as empresas mais atingidas pela pandemia possam, de novo, suspender os contratos de trabalho, confirma o ministro da Economia. O Governo prepara-se para flexibilizar as medidas de apoio a empresas que não recuperaram, como é o caso das pequenas e médias empresas do setor do turismo.

"O regime de apoio à retoma progressiva baseava-se na ideia de que os trabalhadores teriam alguma ocupação necessária em função de uma procura mais diminuta. Há setores, há empresas com perdas significativas onde a procura que justifique a ocupação parcial, não existe. Portanto, o regime de apoio à retoma progressiva será flexibilizado para que aquelas empresas que têm perdas mais significativas possam a redução total da sua capacidade de trabalho", afirmou o ministro Pedro Siza Vieira à margem da V Cimeira do Turismo Português, realizada em Lisboa.