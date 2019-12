Empresas de energia vão pagar menos ao Estado

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Orçamento do Estado para 2020 autoriza o Governo a alterar, nos próximos três meses, o regime da CESE para "reduzir as diversas taxas da contribuição extraordinária sobre o setor energético".

Assim, "alterando as regras de incidência ou reduzindo as respetivas taxas em função da redução da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional e correspondente redução da necessidade de financiamento de políticas sociais e ambientais do setor energético", o executivo quer repensar uma medida que tem sofrido a contestação das empresas do setor.

As alterações assentam sobre o setor da energia elétrica, setor do petróleo e do Gás Natural mas também sobre as renováveis já que o Governo vai "consagrar uma isenção de contribuição extraordinária sobre o setor energético na produção de eletricidade por intermédio de centros eletroprodutores que utilizem fontes de energias renováveis, a partir de resíduos urbanos, pelas entidades que prosseguem a atividade de prestação dos serviços de gestão de resíduos urbanos", pode ler-se.