Empresas em dificuldades contam com novo plano extraordinário de viabilização

O novo plano extraordinário de viabilização faz parte do programa de estabilização económica © Unsplash

Por TSF 10 Agosto, 2020 • 07:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As empresas em dificuldades por causa da pandemia podem contar com um novo plano de viabilização, uma medida extraordinária na qual o fisco e a Segurança Social, mesmo na qualidade de credores privilegiados, podem, durante a negociação do acordo de pagamento, perdoar os juros de mora a que têm direito.

Segundo o Jornal de Negócios, este mecanismo é temporário para empresas em situação económica difícil ou em insolvência, mas que ainda sejam viáveis, e faz parte do programa de estabilização económica, que o Governo quer que esteja em vigor até ao final do ano.

A grande novidade passa pelo facto de não haver um período de negociação em tribunal, ou seja, a empresa, quando chega ao juiz, já tem o plano pronto e uma lista de credores certificada assim que o processo entre no tribunal. No limite ficará tudo resolvido no espaço de um mês.