Empresas em lay-off vão poder reduzir potência da eletricidade e do gás natural

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quarta-feira que as empresas que acionaram o regime de lay-off vão poder ajustar os encargos de potência contratada e de energia para reduzir a fatura.

Além de prolongar até 30 de junho medidas excecionais que tinha adotada para o setor face ao contexto de pandemia de Covid-19, o regulador decidiu novas medidas, como "o ajustamento dos encargos de potência ou capacidade e de energia a serem faturados a empresas que tenham acionado o regime do lay-off em virtude do encerramento total ou parcial da sua atividade económica".

De acordo com a ERSE, as empresas em regime de lay off que pretendam aceder a este ajustamento de potência contratada ou de capacidade devem solicitá-lo junto do respetivo fornecedor de eletricidade e/ou de gás natural, utilizando o documento eletrónico que está previsto no próprio diploma legal que habilita a medida de lay-off (decreto-lei n.º 10-G/2020).

A restante articulação, nomeadamente para a produção de fatura ajustada, é efetuada entre comercializador e distribuidor de energia, acrescenta num esclarecimento à Lusa.

