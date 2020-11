Empresas nacionais começam a enfrentar barreiras de protecionismo

Terminal de Contentores de Alcântara © Natacha Cardoso/Global Imagens

"É um tema que ninguém quer assumir de forma aberta, desde logo a nível europeu por questões de concorrência", começa por dizer Pedro Braga acrescentando que "estas questões não são discutidas de forma aberta". No entanto, o diretor-geral adjunto da FIL revela que estas são "dificuldades com que muitas empresas estão a ser confrontadas".

Em declarações à TSF, a propósito da 15ª edição do Portugal Exportador que hoje decorre em formato online, Pedro Braga deixa o alerta: a pandemia motivou o aparecimento de "barreiras de protecionismo que começam a levantar-se e que tendem a proteger o que é a produção própria de muitos países".

Na opinião deste responsável pelo certame, as empresas portuguesas "vão ter de encontrar formas de contornar este obstáculo" para que assim o país consiga "manter a tendência de crescimento das exportações".



A questão do protecionismo é um dos temas em discussão no painel sobre comércio internacional deste Portugal Exportador. Outros painéis vão abordar questões como a logística "que pode ter um peso muito grande na competitividade do país" ou o risco de exportações onde "depois da pandemia as empresas precisam de uma análise de risco ainda mais fina". Há também conversas dedicadas ao Turismo, "motor das exportações" que agora está a atravessar dificuldades e aos setores e mercados com maior potencial online além de um outro painel dedicado aos Passos para a Exportação.

Questionado sobre os setores que podem ter na pandemia uma oportunidade para aumento de exportações, Pedro Braga refere as novas tecnologias, área onde existem centros de competência e investimento de empresas internacionais e que nos últimos meses "teve algum redimensionamento e crescimento".

Inicialmente, a 15ª edição do Portugal Exportador estava para ter um formato híbrido misturando presença física com sessões online, mas o estado de emergência declarado a 9 de novembro acabou por fazer com que o evento decorra em formato exclusivamente digital com transmissões em direto em vários canais do YouTube.

