"Empresas não precisam de conselhos do senhor ministro das Finanças"

O ministro das Finanças quer dar um sinal aos privados e confirmou a intenção do Governo de subir o salário mínimo nacional até aos 705 euros no próximo ano. A possibilidade tinha já sido admitida há seis meses, por uma fonte oficial do Ministério das Finanças.

Entrevistado pela TVI, João Leão falou num aumento igual ou superior a 30 euros. O salário mínimo nacional está atualmente nos 665 euros e, segundo a meta traçada pelo governo, pode chegar aos 705 no próximo ano e aos 750 em 2023.

Ouvido pela TSF, e em resposta ao ministro das Finanças, João Vieira Lopes, porta-voz das Confederações Patronais, afirmou que "as empresas não precisam de conselhos de um senhor ministro das Finanças que nem se deu ao trabalho de atender as conversações patronais, que fizeram 20 propostas fiscais para o orçamento".

"O que as empresas precisam é que o Governo faça um choque fiscal que as apoie para retomarem a atividade de uma forma mais direta e dispensam comentários de quem revela um grande desprezo pelo tecido empresarial", vincou.

João Leão, em entrevista à TVI, afirmou que o aumento do salário mínimo nacional, que em 2021 subiu 30 euros, fixando-se nos 665 euros, "será em linha" com o definido para este ano "ou ainda superior".

"Queremos que, pelo menos, seja em linha com o do ano passado e procuramos fazer um reforço de, pelo menos, essa dimensão no próximo ano", acrescentou o ministro das Finanças.

Além de valorizar os salários mais baixos, o ministro defendeu que se trata também de "dar um sinal ao setor privado para que aumente não só o salário mínimo, mas os restantes salários".

No relatório que acompanha a proposta de OE2022, o Governo garante que o salário mínimo nacional vai voltar a aumentar no próximo ano para chegar aos 750 euros em 2023.

"Em 2022, o salário mínimo nacional deverá continuar a trajetória de valorização significativa dos últimos cinco anos, mantendo-se o compromisso de alcançar os 750 euros em 2023", lê-se no documento entregue na segunda-feira à noite pelo Executivo na Assembleia da República.

Num documento publicado na segunda-feira pelo Governo com as principais linhas do OE2022, o Executivo indica que "o salário mínimo nacional vai aumentar em linha com o aumento médio dos últimos anos".

O valor do salário mínimo é fixado pelo Governo, depois de ouvidos os parceiros sociais na Concertação Social.