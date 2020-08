Empresas que peçam novo apoio extraordinário vão receber menos da Segurança Social

presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal diz que o Governo só quer cortar nas despesas © André Rolo/Global Imagens

Por TSF 03 Agosto, 2020 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As empresas que peçam o novo apoio extraordinário decidido pelo Governo vão receber menos da Segurança Social do que estava inicialmente previsto, uma vez que o novo lay-off reduz o apoio ao pagamento do subsídio de Natal, avança o Jornal de Negócios.

Além disso, também os descontos na Taxa Social Única serão mais baixos. O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, não fica surpreendido e afirma que o novo apoio extraordinário é complicado, não está adequado à retoma da economia e que o Governo só quer cortar nas despesas.

"Todo o processo deste substituto do lay-off simplificado obedece a um objetivo fundamental por parte do Governo: gastar menos dinheiro com as empresas. Portanto, isto não me espanta. Aliás, este processo, conforme dissemos desde o princípio, é extremamente complicado", explicou à TSF João Vieira Lopes.

Já João Barreiros, dirigente da CGTP, sublinha que é preciso garantir que os trabalhadores recebem o subsídio de Natal na totalidade.

"Não podem ser os trabalhadores a ficarem novamente prejudicados depois de terem ficado prejudicados no próprio lay-off. Isto para nós é uma questão fundamental. Já estão a ser prejudicados quando têm um corte no salário durante os meses em que a empresa entrar em lay-off e seriam prejudicados novamente se houver um corte no subsídio de Natal", acrescenta João Barreiros.