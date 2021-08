"Encerrado por decreto desde 2020." Governo duplica apoios a bares e discotecas fechados por lei

"São valores baixos, até porque estas empresas têm muitas despesas" © Hector Retmal/AFP

O Governo publicou esta manhã a portaria que duplica os apoios para os bares e discotecas fechadas à força, por lei.

José Gouveia, presidente da Associação Nacional de Discotecas, explica que esperavam há seis meses por este dinheiro que será fundamental para salvar, pelo menos, parte das empresas. "Esta portaria significa o regresso aos apoios após uma longa espera. Desde fevereiro não há qualquer tipo de apoios para o setor, um setor que está encerrado por decreto desde março de 2020", refere, em declarações à TSF, sobre os apoios criados para tentar compensar os prejuízos de um ano inteiro de suspensão da atividade.

"Foi criado, dentro da plataforma Apoiar.pt, um apoio extraordinário para as empresas que se mantêm encerradas por decreto, não só as da noite, mas também, por exemplo, as itinerantes", explica ainda o responsável.

O dinheiro do Estado nao vai resolver todos os problemas, mas ajuda, como admite José Gouveia. "Satisfeitos não ficamos, mas percebemos as dificuldades que o Governo tem para chegar a todo o lado. Neste momento, tudo o que vier é bom para empresas que não têm nada, que não têm receitas há 17 meses."

Está em causa salvar o setor e mesmo estes apoios, de acordo com o presidente da Associação Nacional de Discotecas, "não são suficientes".

"Os valores são sempre homólogos a um rácio que se encontra entre aquilo que foi faturado em 2019 e o que não foi faturado em 2020. São valores baixos, até porque estas empresas têm muitas despesas."

Pelas novas regras do Estado de calamidade, os bares, entretanto, já foram reabertos, mas as discotecas continuam fechadas, à espera do avanço do processo de vacinação.

