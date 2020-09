"Enorme satisfação." Turismo algarvio saúda decisão britânica sobre corredor aéreo

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve © Filipe Farinha/Lusa

Foi com "enorme satisfação" que a Associação Dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos Do Algarve (AHETA) recebeu, esta quinta-feira, a notícia de que Portugal continua na lista de corredores aéreos do Reino Unido.

À TSF, o presidente da AHETA confessa que a preocupação era muita e que, por isso, a decisão traz uma "enorme satisfação" depois de momentos de "muita apreensão".

"Estávamos profundamente preocupados que, passados pouco mais de dez dias, as restrições que o Reino Unido tinha implementado fosse repostas", assinala, algo que "resultaria num elevado prejuízo para os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve, mas também para toda a economia regional e até nacional".

Elidérico Viegas considera, uma vez mais, que é "profundamente injusto" que o Algarve esteja a ser penalizado pelo número e casos no resto do país, algo que tem levado os empresários a aguardarem com "enorme ansiedade" pelas decisões sobre os corredores aéreos.

"O país, de facto, apresenta números que não são muito satisfatórios, mas a região do Algarve tem números muito positivos relativamente aos apresentados pelo Reino Unido e pela generalidade países da União Europeia", algo que leva o líder da AHETA a considerar que "não faz qualquer sentido" que o Algarve seja "penalizado" pelas infeções "na zona de Lisboa, sobretudo".

O Algarve, defende, "tem passado praticamente ao lado da pandemia", reforçando que os empresários não têm conhecimento de qualquer infeção "em hotéis e empreendimentos turísticos da região" e que os números são "muito baixos".

O Governo britânico manteve, esta quinta-feira, Portugal na lista de países seguros, pelo que os passageiros provenientes do país continuam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas ao chegar ao Reino Unido.

Já o País de Gales decidiu retirar Portugal da lista de países isentos de quarentena, mas mantém a Madeira e Açores, anunciou o ministério da Saúde do governo autónomo, que pela primeira vez aplicou regras diferentes do Governo britânico.

