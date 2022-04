Ensaios da Força Aérea desviam dois aviões comerciais para o Porto

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Dois aviões civis foram, esta tarde, obrigados a aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por causa de ensaios da Força Aérea em Lisboa. A informação foi avançada à TSF por fonte da ANA Aeroportos. As manobras militares serviram para testar o desfile aéreo das comemorações dos 100 anos da Travessia do Atlântico Sul, que realizar-se-á este domingo.

As aeronaves da Força Aérea fizeram a passagem aérea em Lisboa pouco antes do meio-dia e causaram um desvio a meio da tarde de dois aviões comerciais, um da KLM e outro da Lufthansa, para o Porto, tendo já regressado ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Fonte da ANA Aeroportos revela que até às 16h da tarde não tinham sido registados quaisquer atrasos, nem estão previstos nenhuns para esta sexta-feira. Pelo contrário pode haver atrasos sábado e domingo, por causa de mais ensaios e do próprio desfile.

Já ao início da tarde, a ANA Aeroportos, em comunicado, tinha adiantado que poderiam ocorrer atrasos entre esta sexta-feira e domingo, depois de ter sido informada pela Força Aérea. A entidade responsável pelos aeroportos em Portugal aconselhou os passageiros a consultarem "as suas companhias aéreas para mais informações".

As comemorações do centenário da Travessia do Atlântico Sul, por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, estão agendadas para domingo de manhã, no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença. Está previsto às 11h40 um desfile de forças, às 11h53 vão desfilar as aeronaves. Depois, às 12h será descerrada uma placa comemorativa e dez minutos depois, vai ser recriada a expedição de Coutinho e Cabral. Serão largados oito veleiros, com 30 tripulantes que vão fazer o percurso dos navegadores.

As comemorações encerram às 12h15 com o desfile de associações e clubes náuticos.