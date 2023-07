"Entregar por uns patacos." PCP avança com projeto de resolução na AR contra privatização da Efacec

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Por TSF 04 Julho, 2023 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Paulo Raimundo, reforçou esta terça-feira a necessidade de travar a privatização da Efacec, sublinhando que a empresa é "um ativo importantíssimo" no desenvolvimento do país para se "entregar por uns patacos". O partido vai apresentar esta quarta-feira um projeto de resolução no Parlamento, anunciou.

"O processo de privatização exige que seja travado porque um processo destes, uma empresa destas, com esta capacidade, que esteve nas mãos do Estado, não se pode desperdiçar, com a capacidade do ponto de vista tecnológico e científico, com mão de obra altamente qualificada e entregar por uns patacos a um fundo (...) todo este know-how e conhecimento", defendeu Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas à margem do evento "Efacec - Parar a privatização. Defender o interesse nacional", organizado pelo PCP, no Porto.

TSF\audio\2023\07

oticias\04\paulo_raimundo_projeto_de_resolucao 00:00 00:00

O Governo aprovou a 7 de junho, em Conselho de Ministros, a proposta da alemã Mutares para a privatização da Efacec. Na altura, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, destacou que a Mutares tem no seu core business apostar em empresas com dificuldades, apresentando resultados positivos.

No entanto, o líder comunista disse que "as experiências anteriores" do fundo alemão "não foram propriamente muito positivas" e que é "do interesse do país que esta empresa [Efacec] se coloque no setor empresarial do Estado".

Neste sentido, Paulo Raimundo anunciou esta terça-feira um projeto de resolução para tentar evitar a privatização da Efacec, cuja transação com o fundo Mutares está prevista acontecer no terceiro trimestre de 2023.

O PCP já tinha expressado "total oposição" à privatização da empresa e continua convicto de que, com "vontade política e de ação", ainda será possível "travar este processo".