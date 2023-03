Por José Milheiro (TSF) e Joana Petiz (DV) 11 Mar, 2023 • 11:23

A EPAL vai disponibilizar mais de 100 casas em Lisboa para arrendamento a preços "controlados", revela o presidente do Conselho de Administração da EPAL, José Sardinha, em entrevista no programa Vida do Dinheiro.

Objetivo é "rentabilizar" o património da EPAL através da reabilitação ou construção de apartamentos na baixa de Lisboa e em Campo de Ourique.

"Temos, por exemplo, projetos para construir uma residência universitária para filhos e netos dos nossos trabalhadores num espaço que temos" na Av. Liberdade", revela José Sardinha.

"Há uma dupla componente: aproveitar e garantir que os ativos não perdem valor e se mantêm estáveis - isso é importante para a cidade mas também para o acionista, consequentemente para as contas da empresa. E também com isso procura-se criar valor para a sociedade, para a cidade, para o país e para os trabalhadores da nossa empresa".



Estas casas serão colocadas no mercado "com rendas controladas", assegura o presidente do Conselho de Administração da EPAL.

