Escalões do IVA da eletricidade à vista... se Bruxelas deixar

Proposta preliminar do Orçamento do Estado à qual a TSF teve acesso determina que o Governo fica "autorizado a criar escalões de consumo de eletricidade baseados na estrutura de potência contratada existente no mercado elétrico".

A redução do IVA da eletricidade tem vindo a ser exigida não só pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, mas também pelo PSD.

António Costa enviou a Bruxelas um pedido nesse sentido e o texto do Orçamento específica que a medida fica "sujeita ao procedimento de consulta do Comité do IVA relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado".