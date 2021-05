Escassez de materiais e até a 'bazuca' europeia explicam aumento de preços na construção

© Leonel de Castro/Global Imagens

Os preços da construção civil estão a aumentar, empurrados pela escassez de materiais nos mercados internacionais e pelas abundantes obras privadas e públicas.

Os últimos números do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos a março, revelam um crescimento de 5,1% nos custos de construção de habitação nova, num fenómeno que é confirmado por engenheiros e construtores civis que dizem que a tendência será para continuar a subir nos próximos anos, o que se arrisca a ser uma má notícia para o preço das casas.

O presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário fala em falta de mão de obra, mas "mais grave" é a escassez e subida dos preços dos materiais usados nas obras, num "problema mundial", que já se reflete e se vai agravar com os diferentes planos de recuperação e resiliência que serão aplicados, nos próximos anos, por toda a Europa e não apenas em Portugal.

Reis Campos afirma que para quem faz obras em casa ou procura casa barata a subida do preço da construção civil é, naturalmente, uma má notícia, algo que acaba por ser confirmado pelas associações de proprietários.

A vice-presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Iolanda Gávea, refere que é cada vez mais difícil encontrar quem faça grandes e sobretudo pequenas obras em casa: "Há cada vez mais escassez de empreiteiros e há muito pouca gente disponível", detalha.

Do lado da Associação Nacional de Proprietários, o presidente, António Frias Marques, confirma, mas diz que as dificuldades variam conforme a região do país e agravam-se na Grande Lisboa: "Há dezenas de anos era fácil encontrar quem fizesse pequenas reparações, hoje é praticamente impossível na Área Metropolitana de Lisboa, excepto os estrangeiros e em especial os brasileiros que entraram nesse mercado".

Com tanta procura de mão de obra e materiais, não admira que os preços subam, como explica o bastonário da Ordem dos Engenheiros, para quem o problema, sobretudo nas obras públicas, até há uns anos, eram os preços extremamente baixos praticados pelo Estado. Mineiro Aires admite que agora há obras por todo o lado.

"O mercado alterou-se substancialmente e passámos de uma fase em que as empresas tiveram de viver à míngua em obras particulares e públicas para um período de abundância. Há investimento privado com fartura, há reabilitação, construção nova e simultaneamente um pacote enorme de obras públicas que ainda vai crescer mais nos próximos anos", detalha o bastonário para quem os preços - seguindo a lei da oferta e da procura - continuarão a subir, algo que pode levar os orçamentos feitos para as obras públicas a estarem, no final, mal calculados.

Segundo o INE, no espaço de um ano os preços dos materiais para construção de habitação nova subiram 3,3%, enquanto que o custo da mão de obra escalou 7,6%.