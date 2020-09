TVI: Prisa anuncia venda da sua posição na Media Capital

© DR

A espanhola Prisa anunciou a venda da totalidade da sua posição na Media Capital, dona da TVI, por 36,85 milhões de euros, segundo informação que a empresa publicou na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Madrid.

"Uma subsidiária integralmente participada da Prisa (Vertix), assinou hoje acordos de compra de ações independentes com vários investidores da empresa portuguesa cotada Grupo Media Capital SGPS, S.A. ('Media Capital'), que em conjunto representam a totalidade da participação (64,47%) detida pela Vertix na Media Capital", segundo a informação publicada.

No comunicado lê-se ainda que a Pluris, empresa de Mário Ferreira, autorizou a concretização do negócio. A Prisa, que em Espanha é dona do diário El País, iniciou o processo de desinvestimento na Media Capital e reduziu a sua posição de 94,69% para 64,47% na dona da TVI em 14 de maio último, quando o empresário Mário Ferreira comprou 30,22%, através da Pluris Investments, numa operação de 10,5 milhões de euros.

A Prisa adianta ainda que o valor representa uma valorização implícita da empresa de 150 milhões de euros, tendo em conta os resultados do segundo trimestre. Destaca-se ainda o bónus de 63% em relação ao preço oferecido por cada ação pela Cofina.

"A venda enquadra-se na política de desinvestimento de ativos não estratégicos iniciada pela Prisa e está em linha com o plano de fortalecimento na transformação digital dos seus meios de comunicação, conclui o comunicado da Prisa.