Espera "novo recorde de receita". Teresa Gonçalves assume presidência da SATA Holding

A nova presidente do conselho de administração da SATA Holding, Teresa Gonçalves, que esta segunda-feira foi empossada, está convicta de que a empresa vai registar um "novo recorde" de receita, face ao aumento da procura em relação a 2022.

A nova CEO referiu, citada em nota de imprensa, que tomou a "firme decisão de ficar na companhia, ao lado dos colaboradores e do acionista, neste momento em que se está a implementar o processo de reestruturação do grupo e foi iniciado o processo de concurso público de privatização da SATA Internacional-Azores Airlines".

Teresa Gonçalves substitui naquelas funções Luís Rodrigues, designado para liderar a TAP Air Portugal.

Teresa Gonçalves foi oficialmente nomeada em assembleia-geral, tendo sido empossada como presidente do conselho de administração da SATA Holding e também das subsidiárias SATA Internacional-Azores Airlines, SATA Air Açores e SATA Gestão de Aeródromos.

"Ambos os processos estão em curso, a decorrer normalmente, o que nos deixa tranquilos quanto ao seu desenvolvimento. No que toca ao contexto operacional, estamos a verificar um aumento de procura em relação a 2022, pelo que tudo nos indica que voltaremos a registar um novo recorde de receita, o que reforça a nossa confiança em relação ao futuro" afirmou Teresa Gonçalves.

Pós-graduada em Finanças pela Nova School of Business and Economics, pós-graduada em Concorrência e Regulação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e licenciada pela Católica Lisbon School of Business and Economics, Teresa Gonçalves está no grupo SATA desde 2020, como membro do conselho executivo, tendo ocupado até ao momento o cargo de Chief Financial Officer (CFO).

Para além de Teresa Gonçalves, tomaram hoje posse como membros executivos do conselho de Administração da SATA, José Roque, que assume a Direção-Geral de Operações da SATA Holding, e Dinis Modesto, que será o novo CFO (Chief Financial Officer) do grupo.

Mantêm-se como administradores não executivos Bernardo Oliveira e João Ponte.

A SATA Holding passou a ser a entidade gestora das companhias aérea SATA Air Açores, SATA Azores Airlines e SATA Gestão de Aeródromos.