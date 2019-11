Esta é a Night Summit, a irmã boémia e divertida da Web Summit

Na última noite, a Night Summit tomou conta da famosa Rua Cor-de-Rosa do Cais do Sodré, em Lisboa © Rita Carvalho Pereira/TSF

Por Rita Carvalho Pereira 06 Novembro, 2019 • 13:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se a Rua Cor-de-Rosa do Cais do Sodré, em Lisboa, já costuma ser agitada, agora está ainda mais movimentada do que o habitual. Apinhada mesmo. Para entrar em qualquer bar, é preciso andar aos encontrões e cotoveladas. Mas ninguém se importa. Afinal, estão todos ali para se divertirem, para conhecerem pessoas, para fazerem 'networking', como dizem.

Pub Pub

Esta é a Night Summit, o evento social e de convívio puro paralelo à Web Summit que decorre já depois de o sol se pôr. Durante toda a semana, os participantes da Web Summit são convidados a conhecer a noite lisboeta e a desfrutar de momentos de descontração, após longas horas de trabalho na conferência. O Parque das Nações, a Rua Cor-de-Rosa, no Cais do Sodré, e a LX Factory, em Alcântara, foram as zonas escolhidas como cenário.

Pub Pub

Aqui na "Pink Street" há música, bebida, comida,... e até uma mesa de matraquilhos gigante! É lá, a meio de uma partida, que encontramos a polaca Barbara. "Eu estava a ganhar! E nem sequer sei jogar muito bem!", confessa-nos, assim que deixa a mesa de 'matrecos'. "É uma grande ideia, toda a gente está a divertir-se e a fazer amigos enquanto joga. Gostei muito!"

Ouça a peça de Rita Carvalho Pereira 00:00 00:00

Barbara conta-nos que veio sozinha da Polónia até Portugal de propósito para estar na Web Summit. Sem nenhuma agenda específica. Só à procura de "novas ideias, novo conhecimento, novas inspirações". E, claro, para curtir a noite. "É ótimo para descontrairmos, para nos soltarmos e conhecer pessoas", diz.

Mas desengane-se quem pensa que a Night Summit é só copos e farra. Não. A maioria dos participantes também vai para a 'noite' em trabalho. Para fazer contactos, conhecer potenciais investidores ou parceiros de negócios.

É o caso do sueco Joakin. Trabalha para uma empresa que desenvolve sistemas de comunicação para clínicas dentárias e está em Lisboa com mais dois colegas para estabelecer contactos. Já têm uma proposta para trabalhar com a portuguesa Malo Clinic e ainda estão à caça de mais investimento. Mesmo fora da conferência. Mesmo durante a noite. E mesmo que seja o aniversário do próprio Joakin. É verdade. Celebra esta noite 44 anos. Mas entre dezenas de apresentações de negócio e contactos, lá conseguiu arranjar uns minutos para festejar.

"Happy birthday to you! Happy birthday, dear Joakin, happy birthday to you", cantam-lhe os colegas, entre alguns copos de cerveja.

Para Elena e Clara, uma finlandesa e uma brasileira que trabalham para os norte-americanos da Quora (uma popular rede online de perguntas e respostas, onde os responsáveis por transmitir todo o conhecimento são a comunidade de utilizadores do website), é tudo uma questão de balanço. "As duas coisas complementam-se. Na Night Summit podemos conhecer pessoas num ambiente mais informal e na Web Summit estamos a trabalhar num ambiente mais formal. Mas eu gosto de ambas", esclarece Clara.

"Já conheci pessoas de três continentes diferentes. É de loucos como é fácil comunicar com toda a gente, como está toda a gente tão aberta. Basta falarmos com alguém e encontramos conexões de imediato", aponta Elena, para quem não há como escolher do que gosta mais, se das conferências durante o dia ou do convívio durante a noite.

A noite já vai longa e na manhã seguinte têm de estar cedinho na Web Summit para voltar ao trabalho. Mas, neste momento, a força da noite faz a sua magia e é a Night Summit quem fala mais alto. Sucumbem a mais um copo, mais uma conversa, mais um pezinho de dança. "Definitivamente, não me vou embora tão cedo!", ri Elena. "Isso é certo!"