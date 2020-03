"Estado da Nação" quer ser guia para lidar com a Covid-19

© Leonardo Negrão/Global Imagens

É já esta quarta-feira que a TSF e o Dinheiro Vivo estreiam o programa de radio "Estado da Nação", em parceria com o Banco Santander. O programa pretende lançar uma reflexão sobre o estado da nação e sobre como ajudar as empresas a lidar com o impacto económico da pandemia Covid-19.

Em todos os setores do turismo à indústria, as encomendas caem, as cadeias de abastecimento e produção ficam comprometidas por falta de componentes vindas da China, as exportações estão a encolher e os níveis de confiança na economia já se ressentem.

Daniel Traça, Dean da Nova SBE; João Duque, Economista e Professor Universitário; António Saraiva, Presidente da CIP; e Rui Constantino, Economista-chefe do Santander Portugal vão lançar pistas sobre que plano de ação definir? Como podem as empresas prevenir-se? Como pode a banca ajudar a manter a saúde das empresas e a competitividade da economia portuguesa?

Estas e outras questões para serem debatidas e respondidas, semanalmente, às quartas-feiras às 16h na TSF, e aos sábados no Dinheiro Vivo, durante 12 semanas. Para acompanhar a par e passo em dinheirovivo.pt e tsf.pt