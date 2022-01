Estado fecha ano de 2021 com défice de 8794 milhões de euros

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

O Estado fechou o ano de 2021 com um défice em contabilidade pública de 8794 milhões de euros, uma melhoria de 2862 milhões de euros face ao período homólogo, anunciou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.

"Em 2021 o défice das Administrações Públicas em contabilidade pública melhorou 2.862 ME [milhões de euros] face a 2020, reduzindo-se para 8.794 ME", explica o ministério tutelado por João Leão num comunicado divulgado hoje, em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A evolução resulta de um crescimento da receita de 9,3% superior ao crescimento da despesa de 5,2%.

"A significativa melhoria da receita resulta da forte recuperação da economia e em particular do emprego. O crescimento da despesa resulta do impacto das medidas extraordinárias de apoio à economia e do forte crescimento da despesa no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", refere o Ministério das Finanças.

Os dados divulgados pelo Governo são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, utilizada tradicionalmente pelas instituições para avaliação do saldo orçamental por Bruxelas, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).