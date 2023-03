Estado poderá manter posição minoritária na TAP após processo de reestruturação

© Steven Governo/Global Imagens (arquivo)

O Estado poderá não alienar a totalidade do capital da TAP. O Jornal de Negócios conta, esta segunda-feira, que no decreto de reprivatização da empresa, que está a ser elaborado, o Governo admite manter uma posição minoritária na empresa após o processo de reestruturação.

Segundo o jornal, o projeto de decreto ainda não está fechado, mas a versão mais recente já está nas mãos da Comissão Europeia, para uma análise prévia. Além disso, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem pressionado o Governo a manter uma posição acionista minoritária na empresa.

O tema esteve também em cima da mesa no espaço de comentário de Luís Marques Mendes na SIC Notícias, no domingo, que adiantou a informação de que, "numa primeira fase", o Governo deverá "alienar a maioria do capital, de 60 a 70 por cento", e só numa segunda fase deverá ir até aos cem por cento.