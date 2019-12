Estado recupera 145 milhões de euros do BPP

Antiga sede do Banco Privado Português em Lisboa © Paulo Spranger/Global Imagens

O Estado vai recuperar 145 milhões de euros de garantias ao empréstimo ao BPP.

O Orçamento do Estado determina, sem mais explicações, que no próximo ano haverá uma receita temporária de 145 milhões de euros através da recuperação dessas garantias, depois de neste ano ter recebido, pela mesma via, 51 milhões de euros.

Em 2008, quando o Estado interveio no BPP então liderado por João Rendeiro, deu garantia a um empréstimo de 450 milhões concedido por um sindicato bancário.

Mais tarde os bancos acionaram essa garantia, o que obrigou o Estado a entregar-lhes o valor total do crédito, ficando sujeito a recuperá-lo ao longo do tempo, à medida que a massa insolvente é distribuída pelos credores.

O Banco de Portugal decretou o fim do BPP em 2010. O fundador João Rendeiro, que à data da intervenção estatal de 2008 tinha acabado de demitir-se do cargo de presidente do conselho de Administração da instituição Financeira, foi condenado a cinco anos de pena suspensa pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documentos, feitos para ocultar os prejuízos no banco.