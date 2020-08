Estado recusa apoio a recibos verdes com base em regra não prevista na lei

Provedoria de Justiça avisa que a Segurança Social não pode continuar a fazer esta leitura © André Rolo/Global Imagens

Por Cristina Lai Men com Cátia Carmo 11 Agosto, 2020 • 07:49

A Segurança Social está a recusar apoios a trabalhadores independentes, com base numa regra que não está prevista na lei. Nos casos dos recibos verdes em que a contribuição social não foi paga no mês anterior à quebra de rendimentos, os apoios são negados. O alerta é feito pela Provedoria de Justiça, que considera inusitadas algumas decisões da Segurança Social.

Num ofício enviado há um mês e revelado esta terça-feira pelo jornal Público, a Provedoria de Justiça avisa que a situação tem de ser revista, pois não está na lei e, por isso, não pode ser motivo para recusar o apoio. O provedor de justiça adjunto, Cardoso da Costa, lembra que para ter direito ao apoio extraordinário basta ao trabalhador independente ter pagado a contribuição social em pelo menos três meses seguidos ou seis interpolados, nos 12 meses anteriores.

Deparada com esta situação, a Provedoria de Justiça deixa três avisos: a Segurança Social não pode continuar a fazer esta leitura, tem de rever todos os casos que foram indeferidos por este motivo e corrigir a informação que está no site do instituto. Mas aponta também como problema o facto de os trabalhadores nem saberem porque é que o apoio foi recusado.

Cardoso da Costa sublinha que justificações lacónicas como "não cumpre a condição de acesso ao apoio" ou "não é trabalhador independente exclusivo" não cumprem a lei. Além de ficarem sem apoio, os trabalhadores ficam também sem armas para contestar a decisão.

São decisões inusitadas e sem fundamento para a Provedoria de Justiça.