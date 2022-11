Estado regista excedente de 2540 milhões de euros até outubro

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Por Lusa 25 Novembro, 2022 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Estado registou um excedente de 2540 milhões de euros até outubro, em contabilidade pública, uma melhoria de 9210 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, avançou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

Apesar do aumento homólogo, o saldo recuou em cerca de 2,7 mil milhões face ao mês anterior devido às medidas para mitigar o impacto da inflação.

"O saldo orçamental acumulado das Administrações Públicas, em contabilidade pública, diminuiu para 2.540 milhões de euros até outubro de 2022, cerca de 2,7 mil milhões de euros a menos do que o registado no mês passado", pode ler-se no comunicado das Finanças, que antecede a publicação da síntese de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo o gabinete liderado pelo ministro Fernando Medina, a redução face a setembro "deve-se em grande medida ao impacto da chegada ao terreno das medidas de apoio a famílias e empresas para mitigar o efeito da subida dos preços".

Já "comparando com janeiro a outubro de 2021, fortemente marcado pela pandemia, verifica-se uma melhoria de 9.210 milhões de euros", destaca o Ministério.