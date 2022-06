António Costa Silva © Leonardo Negrão/Global Imagens

Com as dificuldades provocadas pelo aumento dos preços dos combustíveis e pela crise da falta de cereais, o ministro da Economia, António Costa Silva, admite que o Governo pode ir mais longe nos apoios que são dados à população.

"Estamos a monitorizar todos os dias o que se passa e estamos muito preocupados com os efeitos da inflação, o efeito do aumento dos preços da energia e dos bens alimentares. Neste momento, o Governo pôs em prática um pacote que tem inúmeros componentes", afirma o ministro em entrevista ao Diário de Notícias, admitindo que as ajudas podem não chegar até ao final do ano.

"A situação é dinâmica, muda todos os dias, estamos numa cascata de crises e não sabemos como é que as coisas vão evoluir", explica.

No Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala esta quarta-feira, António Costa Silva anuncia um objetivo: quer fazer de Lisboa uma praça financeira para a economia do mar.

"Se nós tivermos projetos bons vamos conseguir atrair para Lisboa e para o país fundos internacionais que querem apostar na economia do mar. Na conferência dos oceanos de 2017, a primeira que houve em Nova Iorque, foram quase cerca de 100 empresas, a Lisboa vão vir 900 empresas, mais de 4000 empresários. Alguns são dos grandes fundos internacionais, dos grandes bancos que estão muito preocupados com o estado dos oceanos e querem investir na economia do mar e na bioeconomia", adianta.

António Costa Silva relembra ainda que no PRR, no âmbito das agendas mobilizadoras, "há um pacote muito apreciável de cerca de 930 milhões de euros". "O senhor primeiro-ministro já se comprometeu com isso e todas as agendas mobilizadoras que tiverem mérito têm que ser apoiadas. Podemos ir aos quatro mil milhões de euros em termos desses apoios", acrescenta.