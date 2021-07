"Estão a prejudicar o país." Há empresas a não pagar o dia a trabalhadores que vão vacinar-se

Vacinação contra a Covid-19 © Rita Chantre/Global Imagens

Há empresas que estão a recusar o pagamento do dia em que os trabalhadores são vacinados contra a Covid-19. Há também relatos de casos em que os trabalhadores não são autorizados a tirar o dia, quando não têm uma hora agendada para a vacina.

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) confirma que tem recebido queixas de vários setores, enquanto a União Geral de Trabalhadores (UGT) apela à denúncia de uma situação que considera fraudulenta.

No inicio do mês, o PCP já tinha exigido uma ação forte e determinada do Governo contra este tipo de abusos.

Em declarações à TSF, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, fala em situações que prejudicam o próprio país. O sindicalista lembra que é a saúde de todos que está em causa e pede aos trabalhadores que não tenham medo.

"Isso é uma situação fraudulenta que prejudica o país", comenta Carlos Silva.

"Esses trabalhadores devem recorrer, de forma urgente, aos seus sindicatos, no sentido de revelarem esses abusos por parte de algumas empresas", encoraja o líder da UGT. "Não devem ter receio de denunciar, mesmo de forma anónima, junto dos sindicatos, para que os sindicatos façam o seu trabalho."

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, confirma as denúncias de trabalhadores não autorizados a tirar o dia, quando não têm uma hora agendada para a vacinação, e de empresas que recusam pagar o salário no dia da vacina.

Os casos denunciados vão no sentido de as empresas "não garantirem o pagamento da retribuição naquele período em que os trabalhadores se ausentam para ser administrada a vacina".

"Temos feito intervenção sindical e temos resolvido essas situações", garante Isabel Camarinha à TSF.

As queixas chegam de vários setores e a CGTP já questionou o Governo sobre estes casos.

"Para já, não pode haver um impedimento. Isto é uma questão de saúde pública, é uma necessidade de todos, e as empresas têm de garantir que os trabalhadores podem ir vacinar-se. E todos precisamos que todos sejamos vacinados - é uma das questões que colocámos também ao Governo: a necessidade da vacinação o mais rápida possível de toda a população. Consideramos que não está com a rapidez que devia ter", adverte a líder da CGTP.

