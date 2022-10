"Este é um Orçamento de estabilidade e de confiança no futuro"

O ministro das Finanças, Fernando Medina © António Cotrim/Lusa

Por Cátia Carmo 10 Outubro, 2022 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2023 a Augusto Santos Silva, o ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que o documento é de "estabilidade", promovendo a melhoria de rendimentos dos portugueses.

"É uma proposta de estabilidade porque promove a melhoria dos rendimentos, reduções de impostos e um quadro de estabilidade ao longo dos próximos quatro anos. É um orçamento de confiança no futuro porque investe e apoia o investimento nas empresas. Este OE dá um enfoque muito grande ao investimento, com incentivos corretos no sítio certo, mas também com o crescimento significativo do investimento público", explicou Fernando Medina.

Sem querer adiantar os temas que vão ser abordados na conferência de imprensa da tarde desta segunda-feira, o ministro das Finanças afirma que o Governo não só atingiu os objetivos como os ultrapassou, com "contas certas" e "projeções rigorosas".

"Temos margem dentro do nosso Orçamento para poder agir na resposta àquilo que são as necessidades das famílias", acrescentou Medina.

O membro do Governo destacou depois a matéria acordada relativamente à progressão do salário mínimo, mas também as opções de fundo sobre as valorizações na administração pública e as mudanças a serem introduzidas no quadro fiscal.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no Parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.