Europa devia apoiar ferrovia com "mesma rapidez" com que resgatou aviação

O ministro das Infraestruturas e da Habitação apontou esta quarta-feira a ferrovia como prioritária na presidência portuguesa da União Europeia, defendendo que a Europa a devia ter apoiado nesta crise pandémica "com a mesma rapidez" com que resgatou companhias aéreas.

Salientando que as empresas ferroviárias "tiveram de enfrentar uma enorme quebra de passageiros e de receitas", Pedro Nuno Santos afirmou que "a Europa devia ter avançado para ajudar os operadores ferroviários com a mesma rapidez com que avançou para resgatar companhias aéreas".

"É evidente que o setor ferroviário precisará de ser ajudado pelos Estados, ainda para mais se queremos que ele esteja no centro da recuperação económica", sustentou o governante durante a sessão de encerramento da conferência "Portugal Railway Summit 2021", uma iniciativa da PFP - Plataforma Portuguesa de Cluster Ferroviário, no âmbito do Ano Europeu do Transporte Ferroviário e da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).