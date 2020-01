Governo "omitiu receita" de 255 milhões no Orçamento

© Manuel de Almeida/EPA

Em causa está uma receita adicional proveniente dos aumentos de 0,3% da função pública que não foi contabilizada pelo ministério das Finanças na proposta orçamental para o próximo ano.

O valor totaliza 255 milhões de euros e tem origem no origem no encaixe com IRS, contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, e ADSE.

No relatório preliminar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020, o gabinete técnico que apoia os deputados no parlamento em matérias de finanças públicas escreve que "não concorda com a omissão de efeitos na receita em 2020 decorrentes da implementação das medidas antigas para a política remuneratória dos trabalhadores deste setor" e acrescenta que "o acréscimo daquele montante à meta de 533 milhões de euros que o Governo preconiza para o saldo em contabilidade nacional é relevante".

A UTAO explica que "remunerações mais elevadas (em 645 M€) naturalmente farão entrar na conta das Administrações Públicas um fluxo adicional de IRS, contribuições patronais e dos trabalhadores para a Segurança Social e a CGA e, ainda, de contribuições dos trabalhadores para a ADSE" e aponta o dedo ao ministério das Finanças: "no entanto, do lado da receita, as colunas da Proposta de Orçamento do Estado não mencionam qualquer valor relacionado com valorizações remuneratórias".

Os técnicos concluem que "salvo melhor opinião, a exclusão dos impactos adicionais na receita provocados por estas medidas não faz sentido. A omissão destes impactos corresponde a admitir que as remunerações adicionais estão isentas de imposto e contribuições, o que manifestamente não é verdade".

Este encaixe adicional de 255 milhões de euros eleva o excedente previsto para 2020 de 0,2 %para 0,3%.

Estes 255 milhões podem, em tese, dar margem de negociação ao governo para acertar medidas com os partidos de esquerda de forma a garantir a aprovação do Orçamento do Estado no parlamento.