Executivo português quer reduzir peso da dívida de 115% este ano para 110,8% em 2023

O Governo melhorou esta segunda-feira a previsão do peso da dívida pública para 115% do PIB este ano, prevendo uma descida para 110,8% em 2023, o rácio mais baixo desde 2011, segundo a proposta do OE2023, entregue no parlamento.

Os números divulgados esta segunda-feira já tinham sido sinalizados pelos partidos na semana passada, depois das reuniões com o executivo de apresentação do cenário macroeconómico.

No Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o executivo previa um rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 120%, mas cortou a estimativa e compromete-se agora com uma nova descida em 2023, com o objetivo "de retirar Portugal do pódio dos Estados-Membros da União Europeia mais endividados".