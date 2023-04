Expansão da linha amarela vai servir 17 mil pessoas por dia no metro do Porto

© DR

A obra adjudicada à Dstrainrail no valor de três milhões de euros pretende estender a linha amarela da rede de metro do Porto aos 17 mil residentes da Urbanização de Vila D'Este e inclui a construção do viaduto de Santo Ovídio, que a própria empresa considera ser uma das mais desafiantes construções desta empreitada.

José Pedro Gomes, diretor de obra, explica, em comunicado, que "face às condicionantes inerentes à execução de uma obra desta dimensão, o viaduto de Santo Ovídio foi alvo de um processo de construção invulgar. A obra de arte foi assemblada em pequenos troços que, com o auxílio de potentes macacos hidráulicos, foram empurrados em direção aos pilares. Este processo permitiu mitigar o impacto associado ao transporte e montagem de equipamentos de elevação pesados".

Esta companhia do universo do DSTgroup será responsável por todos os trabalhos na via férrea numa extensão de 3,1 kms, a construir em zonas subterrâneas, mas também à superfície.

Os trabalhos incluem ainda a construção de três novas estações: Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila D"Este permitindo impulsionar a mobilidade na Área Metropolitana do Porto, ao fornecer um meio de transporte sustentável diário a uma das urbanizações mais populosas da zona e ligando ainda os dois maiores centros hospitalares da região, o Hospital de São João e Hospital Santos Silva.

Motivos que levam José Pedro Gomes a concluir que "fazer parte desta ambiciosa obra é muito gratificante. O principal objetivo da extensão é fornecer um meio de transporte sustentável para a população e vai dar aos habitantes do Porto e Vila Nova de Gaia uma ligação rápida e sem transbordos entre as cidades, mas também contribuir, de forma ativa, para impulsionar a mobilidade na Área Metropolitana do Porto".

Todos os trabalhos acessórios, deverão estar concluídos no final de 2023, estando prevista para 2024 a conclusão da totalidade das obras.