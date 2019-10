Exportações diminuem e importações aumentam

© Global Imagens

A produção industrial caiu o que se reflete no índice do volume de negócios na industria; a tendência de descida vem desde há um ano e agora o índice diminuiu 3% em agosto.

Em queda está também o indicador quantitativo do consumo privado, "à semelhança do verificado no mês anterior. A evolução no último mês resultou do contributo positivo menos intenso da componente de consumo corrente", explica o INE.

A animar a economia está o indicador de investimento em construção que acelerou em agosto, "suspendendo o período de abrandamento verificado nos três meses precedentes".

De acordo com o INE "as vendas de cimento e de varão produzidos em território nacional, já disponíveis para setembro, aceleraram no último mês, depois dos abrandamentos registados em agosto", concluiu o INE.