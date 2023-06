Exportações e importações caem quase 4% e 6% em abril pela 1.ª vez desde 2021

"Em abril de 2023, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -3,6% e -5,7% © Tiago Melo (arquivo)

As exportações e as importações diminuíram 3,6% e 5,7%, respetivamente, em abril face ao mesmo mês de 2022, recuando pela primeira vez desde inícios de 2021, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em abril de 2023, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -3,6% e -5,7%, respetivamente (+18,6% e +9,6%, pela mesma ordem, em março de 2023)", refere o INE, notando que "abril de 2023 teve menos um dia útil que o mês homólogo de 2022 e menos cinco dias úteis que o mês anterior".

Segundo o instituto estatístico, "desde os primeiros meses de 2021 que não se registavam decréscimos nas transações de bens de Portugal com os mercados externos".

De salientar os decréscimos nas exportações e importações de fornecimento industriais (-10,0% e -12,4%, respetivamente) e de combustíveis e lubrificantes (-23,1% e -40,6%, pela mesma ordem), "neste último caso refletindo diminuições em volume e, mais intensamente, de preços" (em abril de 2022 as transações de combustíveis e lubrificantes praticamente tinham duplicado face a igual período de 2021).

Excluindo combustíveis e lubrificantes, em abril observou-se uma diminuição de 1,8% nas exportações e um aumento de 1,5% nas importações (+20,7% e +14,1%, respetivamente, em março de 2023). Nas importações, o INE destaca os aumentos de material de transporte e acessórios (+24,0%), principalmente de automóveis de passageiros, e de produtos alimentares e bebidas (+11,0%).

Quanto aos índices de valor unitário (preços), registaram variações de +0,7% nas exportações e -5,0% nas importações (+4,4% e -2,3%, respetivamente, em março de 2023; em abril de 2022 as variações tinham sido +18,7% e +23,6%). Excluindo os produtos petrolíferos, as variações foram de +3,2% nas exportações e -1,6% nas importações (+6,1% e +0,5%, respetivamente, em março de 2023; em abril de 2022 as variações tinham sido +14,6% e +15,6%).

Relativamente ao mês anterior, tanto as exportações como as importações diminuíram, 23,8% e 17,5%, respetivamente (+23,2% e +13,6% em março de 2023, pela mesma ordem).

Já considerando o trimestre terminado em abril de 2023, as exportações e as importações aumentaram 7,5% e 3,7%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2022 (+13,1% e +9,1%, pela mesma ordem, no primeiro trimestre de 2023).

Em abril de 2023, o défice da balança comercial atingiu 2.245 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 269 milhões de euros face ao mesmo mês de 2022, apesar do aumento de 122 milhões de euros face ao mês anterior.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o saldo da balança comercial foi negativo em 1.776 milhões de euros, resultando em aumentos do défice de 209 milhões de euros face a abril de 2022 e de 451 milhões de euros comparando com o mês anterior.