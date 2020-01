Exportações vão crescer menos em 2020

© Fernando Veludo / LUSA

De acordo com o INE as empresas esperam um acréscimo de 1,1% nas exportações para os mercados Extra União Europeia (UE) e de 2,4% para os países Intra-UE.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, o aumento esperado é de 1,7% em 2020.

Estes valores, de acordo com o INE, apresentam uma desaceleração face às perspetivas indicadas pelas empresas para 2019 no inquérito precedente [de 4%], tanto para o total das exportações como para o total sem combustíveis e lubrificantes.

Em maio de 2020 será realizada uma nova edição deste inquérito, para atualização das perspetivas das empresas relativas à exportação de bens para 2020, que corresponderá à segunda previsão.

As perspetivas referem-se a variações nominais, traduzindo assim o efeito combinado das variações esperadas de preços e de quantidades.

"No caso particular dos Combustíveis e lubrificantes, os preços observados têm-se caracterizado por volatilidade e amplitudes de variação muito elevadas, dominando em geral o sentido e a magnitude das variações nominais do comércio internacional deste tipo de produtos", sinaliza o INE.