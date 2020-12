Exposição portuguesa ao crédito malparado diminuiu

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Os últimos dados da Autoridade Bancária Europeia (EBA), divulgados este mês e que dizem respeito ao primeiro semestre do ano mostram que, em relação ao crédito malparado, Portugal desceu mas continua no topo da tabela.

© EBA

Neste relatório, Portugal teve a terceira maior descida do rácio de crédito malparado (3,2 pontos percentuais), atrás da Grécia e de Chipre, que têm rácios mais elevados.

O crédito malparado é medido pelo rácio de NPL (a sigla em inglês para Non-Performing Loans ou créditos Não-Produtivos) e Portugal é o quinto país com o maior rácio de malparado (5,7% do total da carteira de crédito), atrás de Itália (6,1%), Bulgária (7,7%), Chipre (15,5%) e Grécia (30,3%).

Em setembro de 2019 Portugal tinha o terceiro rácio de NPL mais elevado da Europa e, como já vimos, em 2020 passou para o quinto lugar europeu onde a média se situa em 2,9%.

Também o Banco de Portugal (BdP) evidencia que o país nunca esteve nos últimos anos tão bem em relação ao rácio de NPL.

O rácio de NPL (que reflete o peso do crédito malparado no total do crédito concedido) em Portugal passou de 8,3% em junho de 2019 para 5,5% em junho de 2020, revela o BdP.

Uma das razões apontadas pelos especialistas para esta tendência de descida do rácio de NPL tem a ver com a tendência de venda das carteiras de crédito malparado detidas pelas instituições bancárias.

Os principais bancos portugueses conseguiram melhor o rácio de NPL no terceiro trimestre do ano.

CGD

A qualidade da carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve uma melhoria nos primeiros nove meses do ano, já que 4,2% do crédito da estava classificado como incumprimento em setembro, quando o rácio de malparado (NPL) se colocava em 6,6% um ano antes. O que significa uma descida de 1,5 mil milhões de euros.

BCP

Já o rácio de NPL do Millenium BCP era de 3,5% em setembro de 2020 contra 4,7% em setembro de 2019, uma melhoria de 600 milhões de euros.

BPI

No BPI o rácio era de 2,3% no final dos primeiros nove meses do ano e compara com 3,1% em setembro de 2019 o que perfaz menos 103 milhões de euros

NB

O Novo Banco (NB) foi quem teve o melhor desempenho porque vinha de uma situação muito delicada. O rácio de NPL do NB desceu para 9,7%, "atingindo pela primeira vez um rácio de um só digito", pode ler-se no relatório e contas do banco, quando em setembro de 2019 era de 19,9% e em 2016 era 33,4%.