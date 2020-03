Mais de mil trabalhadores de férias forçadas em Torres Vedras. Diretor está infetado

© Joseph Prezioso/AFP

A multinacional Suíça fabrica pequenos eletrodomésticos. Na linha de montagem, onde se alinham maioritariamente mulheres, "as funcionárias trabalham quase em cima umas das outras, nunca a mais de um metro de distância", conta à TSF Duarte Fontes.

Duarte Fontes é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Transformadora do Centro, Sul e Regiões Autónomas. Também trabalha na fábrica de Torres Vedras há mais de 20 anos, garante que o fecho para férias impostas não foi negociado, "concordo com a decisão de encerramento, mas não que isso se faça à custa dos trabalhadores".

O comunicado que chegou às mãos dos trabalhadores refere que as autoridades regionais de saúde pública já identificaram as pessoas em maior risco de contágio, "cerca de vinte pessoas, chefias, que estiveram reunidas com o diretor geral quando este regressou da Suíça#, segundo Duarte Fontes. Mas todos vão ficar atentos.

Logo nos primeiros dias de março esta mesma fabrica anunciava a intenção de despedir entre "40 a 50 trabalhadores, devido à quebra de faturação e nas encomendas".

A Frismag tem várias fábricas na Suíça que estão encerradas por causa da pandemia e outra na China que está prestes a retomar a laboração.



Diretor está infetado

