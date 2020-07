Facebook publica relatório que indica 70% de quebra de vendas das PME em Portugal

Estudo indica quebra nas vendas online das empresas portuguesas. © EPA

O Facebook publicou esta quarta-feira o primeiro relatório sobre o impacto da Covid-19 nas PME de 50 países, segundo o qual em Portugal 70% das PME com presença na rede social aponta uma redução nas vendas.

Segundo o 'Global State of Small Business Report', "46% das PME [pequenas e médias empresas] portuguesas estão a vender 25% ou mais 'online'", mas "no entanto, Portugal é um dos países mais afetados pela crise económica".

Entre os 50 países onde foi feito o inquérito, "Portugal destaca-se pela queda de vendas: 70% das PME inquiridas em Portugal com presença no Facebook confirma que as vendas estão mais baixas do que no ano passado", refere.

De acordo com a rede social, as PME são "uma parte fundamental do Facebook" em Portugal.

"Hoje, o Facebook revela em que estado estão as PME em Portugal e no resto do mundo através de uma análise às PME presentes na rede social", adianta, apontando que "em parceria com o Banco Mundial e a OCDE, o 'Global State of Small Business Report' é o primeiro de uma série de relatórios que já estavam planeados antes da Covid-19, com a expectativa de resultados positivos".

Na Europa, "Itália regista um número ainda pior [do que Portugal]: 76%", aponta o relatório do Facebook.

Em sentido inverso, Dinamarca (48%), Suécia (51%) e Irlanda (52%) "destacam-se pela menor quebra de vendas".

Quase um quarto (23%) das PME portuguesas "confirmam que fecharam portas, sendo que países como a República Checa, Alemanha e Suécia tiveram menos de 10% de fecho das PME, tendo em conta as particularidades de cada quarentena adotada".

Em Espanha os fechos atingiram os 30%, e no Reino Unido os 43%.

"Globalmente, entre janeiro e maio deste ano, mais de um quarto das empresas fecharam e um terço das empresas teve que reduzir os colaboradores, o que pode indicar que se aproxima uma longa crise de emprego", refere.

"Em Portugal, 36% das PME garantem que a falta de dinheiro em caixa vai ser o próximo principal problema, e 23% das empresas já tiveram de reduzir o número de colaboradores", prossegue o relatório.

"Em países dependentes da indústria do turismo, como Portugal, as PME foram particularmente afetadas. Em números globais, 54% das agências de turismo e 47% dos negócios de hospitalidade, como o alojamento local, anunciaram o fecho", adianta.

O Facebook "revela ainda que existe uma assinalável desigualdade de género entre as PME mais afetadas pela crise económica: os negócios liderados por mulheres têm 7% mais probabilidade de fechar e Portugal não é exceção".

Ou seja, 73% das PME lideradas por mulheres estão abertas e operacionais, sendo que as lideradas por homens tem uma percentagem superior: 81%.

"No entanto, em alguns países, como Espanha (68% de PME lideradas por mulheres e 72% por homens) e Reino Unido (55% lideradas por mulheres e 59% por homens), as lideranças femininas foram ainda mais afetadas", destaca.

