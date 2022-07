Famílias vão sentir "subida mais acentuada". Deco alerta para novo aumento da taxa Euribor

© André Rolo/Global Imagens

Por Magda Cruz com Clara Maria Oliveira 21 Julho, 2022 • 10:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu (BCE) deverá, esta quinta-feira, subir as taxas de juro pela primeira vez em 11 anos. Da reunião, também crescem os rumores da crescente possibilidade de um aumento inicial mais agressivo.

A Coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes, explicou, em declarações à TSF, que se vão sentir, no caso do aumento das taxas de juro, uma subida das taxas Euribor. "As famílias vão continuar a sentir, mas de forma mais acentuada" após a decisão do BCE, explicou.

Natália Nunes, da DECO, fala sobre a subida das taxas Euribor 00:00 00:00

Contudo, é algo a que os agregados familiares já estão habituados porque "desde fevereiro, quando o BCE disse que iria aumentar as taxas, imediatamente a Euribor começou a subir."

"Aquilo que as famílias devem fazer é começar a preparar os seus orçamentos para conseguirem suportar os aumentos que aí vêm", aconselha Natália Nunes.

Alerta da DECO para as famílias estarem atentas ao orçamento familiar 00:00 00:00

Da parte da Deco, a associação de defesa do consumidor "têm alertado" para a necessidade dos agregados familiares "ajustarem os seus orçamentos e irem controlando, sabendo o valor da Euribor para que, quando houver a revisão da sua prestação, não sejam confrontadas com aumentos inesperados".

Em junho, o BCE indicou que tencionava subir as taxas de juro em 25 pontos base na sua próxima reunião, mas desde então alguns membros do Conselho da instituição mostraram-se a favor de uma subida mais agressiva, da ordem dos 50 pontos base.