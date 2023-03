Fatura da luz desce em média 3% para clientes do mercado regulado a partir de abril

© Pixabay

O preço da luz no mercado regulado desce cinco euros por megawatt-hora (MWh) a partir de 01 de abril, segundo uma atualização do regulador, que vai representar uma descida de 3% na fatura média mensal.

"A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, atualiza o preço da tarifa de energia do mercado regulado, em menos 5 euros MWh, com efeitos a partir de 01 de abril de 2023", indicou, em comunicado, o regulador.

Esta atualização vai representar, para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, uma descida de aproximadamente 3% na fatura média mensal de eletricidade.

Trimestralmente, este regulador analisa se a tarifa de energia do mercado regulado está adequada face aos custos de aquisição considerados para o Comercializador de Último Recurso (CUR).

Assim, verifica-se um desvio de mais ou menos 10 euros por MWh face ao custo de aquisição previsto.

Para este ano, a atualização da previsão do custo de aquisição do CUR deverá ter um desvio de menos 73,04 euros por MWh face à previsão implícita nos preços da tarifa de energia em vigor até março, apontou a ERSE.

Neste sentido, a adequação da tarifa da energia vai resultar numa descida de cinco euros por MWh com efeitos a partir de abril.

"O impacte estimado desta atualização no mercado regulado, para as tipologias mais representativas de clientes, é de, aproximadamente, -3% no total da fatura de eletricidade (incluindo taxas e impostos), em relação aos preços em vigor", destacou.

A partir de abril, a fatura média mensal de um casal sem filhos, com uma potência contratada de 3,45 kilovoltamperes (kVA) e um consumo de 1.900 kilowatts-hora (kWh) por ano, rondará os 36,62 euros, menos 1,02 euros face a março do mesmo ano.

Já para um casal com dois filhos, com uma potência contratada de 6,9 kVA e um consumo de 5.000 kWh por ano, a fatura deverá ser de 92,43 euros, 2,83 euros abaixo do valor pago no mês anterior.

O aumento de 3,3% da tarifa em baixa tensão normal, que tinha sido anunciado para este ano, será assim de 1%.

Segundo dados de 2023, o mercado regulado inclui cerca de 988.000 clientes e representa 7,5% do consumo total.

A ERSE aconselhou ainda os consumidores a estarem atentos a "eventuais alterações nas condições de preço praticadas pelos comercializadores de mercado".

